Manisa'da mısır tarlasında kenevir bitkisi ele geçirildi, tarla sahibi gözaltına alındı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince mısır tarlasında 100 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken tarla sahibi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.Y'nin (60) Dombaylı Mahallesi'ndeki mısır tarlasında kenevir bitkisi ekildiği bilgisine ulaştı.

Dron ile yapılan kontrollerde mısır tarlasında kenevir ekili olduğu tespit eden ekipler, yaptıkları aramada 100 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Ekipler, H.Y'yi gözaltına aldı.