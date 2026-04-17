Manisa\'da Okul Güvenliği Artırıldı

MANİSA İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından il genelinde jandarma sorumluluk alanı içerisindeki okullarda güvenlik önlemlerini artırdı.
Alınan tedbirler kapsamında, jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okulların güvenliğinin sağlanması amacıyla toplam 474 personelin görevlendirildiği bildirildi. Ekiplerin, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve olası olumsuzlukların önüne geçmek için okul çevrelerinde denetimlerini sıklaştırdığı belirtildi.
Yetkililer, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri için güvenlik önlemlerinin aralıksız devam edeceğini vurguladı.
