Manisa'da Okul Güvenliği Artırıldı - Son Dakika
Manisa'da Okul Güvenliği Artırıldı

Manisa\'da Okul Güvenliği Artırıldı
17.04.2026 20:59
Jandarma, okul saldırıları sonrası 474 personel ile güvenlik önlemlerini artırdı.

MANİSA İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından il genelinde jandarma sorumluluk alanı içerisindeki okullarda güvenlik önlemlerini artırdı.

Alınan tedbirler kapsamında, jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okulların güvenliğinin sağlanması amacıyla toplam 474 personelin görevlendirildiği bildirildi. Ekiplerin, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve olası olumsuzlukların önüne geçmek için okul çevrelerinde denetimlerini sıklaştırdığı belirtildi.

Yetkililer, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri için güvenlik önlemlerinin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Okul Güvenliği Artırıldı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
