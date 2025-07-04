Manisa'da Orman Yangınına Müdahale

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kumkuyucak Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 25 arazöz, 13 itfaiye ekibi, 17 su tankeri ve 8 iş makinesi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Öte yandan yangın nedeniyle tedbir amaçlı Kayaaltı, Değnekler ve Tiyenli mahallelerinin tahliyesine başlandı.
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