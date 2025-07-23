Manisa'da Orman Yangınına Müdahale Sürüyor - Son Dakika
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Manisa'da Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

23.07.2025 20:29
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Yunusemre'deki orman yangını için 6 hava aracı ve 42 ekip müdahalede bulunuyor.

ALEVLERE MÜDAHALE SÜRDÜRÜLÜYOR

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Aşağıkayapınar Mahallesi'ndeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin üst kısmında çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor. Yangına 2 uçak, 4 helikopter ve 42 yer ekibi müdahale ediyor. Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Özkan, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. Özkan, "Yunusemre ilçemize bağlı Kayapınar Mahallemizde bugün 16.24 sıralarında yangın ihbarı alındı. İhbarın hemen ardından valilik kriz merkezimiz tüm yerel unsurları harekete geçirdi. Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda hava desteği başladı ve karadan da yangın söndürme faaliyeti hızla devam ediyor. Şu anda 42 civarında ekibimiz yangına müdahale ediyor. 6 hava unsuru yangına müdahalede ediyor. Yangının enerjisini azaltmak adına valilik, belediye, orman ekiplerimiz koordineli şekilde çalışıyor. Temennimiz rüzgarın hızının az olması. Bugün yüksek derecedeki sıcaklık yüksek derecede de bir riski doğuruyor. Bu riski bertaraf etmek adına bizler de Manisa Valiliği olarak yakın bir zamanda orman yangınlarıyla ilgili riski azaltma eylem planını oluşturduk. Son 4- 5 gün içinde 15- 16 tane yangın ihbarı alındı. Bunlara bu riski azaltma eylem planı çerçevesinde oluşan eğitim duyarlılık hızlı bir şekilde daha ot yangınıyken tabiri caizse müdahale edilip sonlandırılmış oldu. Bu bizim için çok büyük bir avantaj" dedi.

'TEMENNİMİZ KONTROL ALTINA ALINMASI'

Alevlerin yerleşim yerleri ve sanayi bölgesine sıçramaması için de büyük bir çaba sarf edildiğini aktaran Özkan, "Gerçekten Tarım ve Orman Bakanlığımız uydu sistemleriyle özellikle yangınları takip etme, kriz merkezinde olayları Anadolu'nun dört bir yanını, bütün ormanlarını, bütün yeşil vatanı takip ediyor. Herhangi bir yangın çıktığı zaman da anında bütün imkan kabiliyetleri seferber ediyor. Şu anda da inşallah temennimiz yakın bir zamanda bu yangının da kontrol altına alınması. Tabii bunun bir riski de yerleşim birimlerine çok yakın olması, OSB'ye yakın olması, burada elektrik trafo merkezleri var. Buralara yakın olması. Bu daha da büyük bir riski artırıyor ve tedirginlik oluşturuyor. Bu yönden de tedbirlerimiz karadan ve havadan daha yüksek derecede devam ediyor. Biz de takip ediyoruz. Temennimiz kazasız bir şekilde bu yangının en az zararla atlatılması. Her orman yangında mutlaka zarar vardır. Mutlaka canlar gidiyordur. Bir sürü bitkiler, hayvanlar maalesef bu yangına maruz kalabiliyor. İnşallah buradaki trafo merkezine ve yerleşim birimlerine sirayet etmeden kontrol altına alacağız" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

Kaynak: DHA

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