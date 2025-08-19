Manisa'da Orman Yangınlarına Karşı Etkili Müdahale - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Manisa'da Orman Yangınlarına Karşı Etkili Müdahale

19.08.2025 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son bir ayda çıkan 80 orman yangınından 61'i Manisa'da erken müdahale ile söndürüldü.

Manisa Valiliği, "Yangın Riskini Azaltma Planı" kapsamında son bir ayda çıkan 80 orman yangınından 61'inin başlama evresinde söndürüldüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde orman yangınlarına karşı hızlı ve etkin müdahaleyi amaçlayan plan, 14 Temmuz'dan bu yana titizlikle uygulanıyor.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan öncülüğünde hazırlanan plan, artan sıcaklık, düşük nem oranı ve rüzgarın etkisiyle yükselen yangın riskine karşı geliştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığının "Orman Yangınlarıyla Mücadele Stratejisi" doğrultusunda hazırlanan plan, önleme ve erken müdahale kapasitesini güçlendirecek bir dizi tedbirleri içeriyor.

94 köy grubu, 282 araç ve 1027 personel

Plan kapsamında 94 köy grubu oluşturuldu. Yangına müdahale için 282 araç hazır bekletilirken, 1027 kamu personeli de görevlerini 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Yangına sebep olan etkileri en aza indirmeyi hedefleyen plan sayesinde, özellikle ot yangınlarında ekipler olay yerine ulaşana kadar ilk müdahale yerel gruplarca gerçekleştiriliyor. Böylece yangının büyümesi ve ormana sıçraması önleniyor.

14 Temmuz-19 Ağustos arasında çıkan yangınların yüzde 76'sı yerel ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bu sayede hem orman alanlarının zarar görmesi hem de can ve mal kayıplarının önüne geçildi.

Plan çerçevesinde farkındalık çalışmaları yürütüldü, mahallelere ortak eğitimler verildi ve iletişim ağı kuruldu. Eğitimli gönüllüler, hazır araç ve ekipmanlarla koordineli şekilde çalıştı. Ayrıca, tarla ve elektrik direkleri çevresindeki kuru otlar temizlenerek yangın riski azaltıldı.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Manisa Valiliği, Manisa Valiliği, Yerel Yönetim, Güncel, manisa, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Orman Yangınlarına Karşı Etkili Müdahale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü 17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada
Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı
CHP’li ilçe başkan adayının iş yerine silahlı saldırı Gerçek bambaşka çıktı CHP'li ilçe başkan adayının iş yerine silahlı saldırı! Gerçek bambaşka çıktı
İstanbul’daki suç örgütü operasyonunda 10 kişi için tutuklama talebi İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda 10 kişi için tutuklama talebi
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
Yılmaz Vural: Kulağıma bilgi geldi, Fenerbahçe’ye transfer oluyor Yılmaz Vural: Kulağıma bilgi geldi, Fenerbahçe'ye transfer oluyor

14:17
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 15:12:29. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa'da Orman Yangınlarına Karşı Etkili Müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.