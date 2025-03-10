Manisa\'da Parkların Bakım ve Onarımı Tamamlandı

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki parklarda başlattığı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Fatih Parkı ve Bülent Koşmaz Parkı'nda bulunan ahşap oturma alanlarını, gölgelikleri ve köprüleri yeniledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan sosyal alanlarda bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Bakım Onarım ve Atölyeler Şube Müdürlüğü ekiplerince Şehzadeler ilçesindeki Fatih Parkı ile Bülent Koşmaz Parkı'nda çalışmalar gerçekleştirildi. Parklarda bulunan ve zaman içerisinde yıpranan ahşap oturma alanları, gölgelikler ve ahşap köprü, Büyükşehir Belediyesi şantiyesinde üretilen malzemelerle yenilendi. Ayrıca Fatih Parkı'nda meydana gelen zemin bozulmaları da ekipler tarafından onarıldı.

"Çalışmalar devam edecek"

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Bakım Onarım ve Atölyeler Şube Müdürü Yılmaz Uçar, "Büyükşehir Belediyesi şantiyemizde kendi ekiplerimizle ürettiğimiz malzemelerle iki parkta bulunan ahşap alanları yeniledik. Manisalıların güvenli, konforlu ve estetik alanlarda vakit geçirebilmeleri çalışmalarımız belirlenen program çerçevesinde devam edecek" dedi.