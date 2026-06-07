Manisa\'da Polis Dolandırıcılığı: 1 Milyon Lira Çalındı

Manisa'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandıran şüpheli tutuklandı.

Yunusemre ilçesi Atatürk Mahallesi'nde R.K'yi (19) telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişi, çeşitli bahanelerle para istedi.

Şüpheliye inanan R.K, yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit parayı, eve gelen kişiye teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan R.K, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Özel bir ekip kuran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Şüphelinin E.G. (27) olduğunun tespit edilmesi sonrası ekipler, zanlının İstanbul'a gittiğini belirledi.

Gözaltına alındıktan sonra Manisa'ya getirilen E.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.