Manisa'da sağanak yağış ve dolu maddi zarara yol açtı

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(MANİSA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, bölgede maddi zarara yol açtı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile afetten etkilenen vatandaşları ziyaret ederek, taleplerini dinlendi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde geçen günlerde meydana gelen sağanak yağış ve dolu, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Üzüm bağlarında ve ova yollarında maddi zarara neden olan afetin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Serdinç Bulut ve Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, bölgedeki vatandaşları ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Öküzcüoğlu ve Büyükşehir ekipleri, afetten zarar gören üzüm bağları ile ova yollarında incelemelerde bulundu.

Başkan Öküzcüoğlu ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından Killik Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Öküzcüoğlu ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların yanında olduklarını ve yaraların sarılması için gereken çalışmaların başlatılacağının bilgisini verdi.