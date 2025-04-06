Manisa'da 'Sanat Engel Tanımaz' Uçurtma Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Manisa'da 'Sanat Engel Tanımaz' Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Manisa'da özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyen 'Sanat Engel Tanımaz' projesi kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi. Etkinlik, gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla süslerken, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

06.04.2025 16:01
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(MANİSA)- Manisa'da "Sanat Engel Tanımaz" projesi kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi. Özel gereksinimli bireylerin sanat ve sporla sosyal hayata katılımını amaçlayan proje kapsamında düzenlenen uçurtma şenliğinde, katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Manisa Otizm Derneğinin, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirdiği "Sanat Engel Tanımaz" projesi kapsamındaki şenlik, otizmli bireyler ve ailelerinin katılımıyla Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliği yaptığı, Manisa Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteklediği etkinlikte, gökyüzü rengarenk uçurtmalarla şenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Gençlik Spor Şube Müdürü Müjde Günderen, özel gereksinimli bireylerin her zaman destekçisi olduklarını vurgulayarak, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

Manisa Otizm Derneği Başkanı Arife Güngör ise derneklerinin 2010 yılından bu yana otizmli bireylerin, toplumda hak ettikleri değeri görmeleri için çalıştığını belirterek, "Sanat Engel Tanımaz projesiyle de müzik ve sanatın birleştirici gücünü kullanarak otizmli bireylerin kendilerini ifade etmelerini kolaylaştırmayı ve özgüvenlerini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Uçurtmaların gökyüzünü rengarenk yaptığı şenlikte, katılımcılar, keyifli anlar yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, uçurtmaların uçurulmasının ardından sunulan ikramlarla devam etti. Programın sonunda ise katılımcılar müzik eşliğinde dans ederek keyifli bir gün geçirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da 'Sanat Engel Tanımaz' Uçurtma Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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