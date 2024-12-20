Manisa\'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

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MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.45 sıralarında Atatürk Mahallesi Acıbadem Yolu üzerinde meydana geldi. Şüpheli Cihan B., motosikletiyle geldiği kahvehane önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle Vedat Ebem'e (23) tabancayla ateş ederek yaraladı. Seken mermi, kahvehane oturan Salih Şimşek'e (80) de isabet etti. Şüpheli, olayın ardından motosikletiyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu. hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU, (MANİSA),