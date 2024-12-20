Manisa'da Sisli Hava Sürücüleri Zorluyor

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Manisa'da sisli hava etkili oldu

MANİSA - Manisa'da kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sisli hava hayatı olumsuz etkilerken sürücüler zor anlar yaşadı.

Manisa'da sabah saatlerinde sisli hava etkili oldu. Sabahın erken saatlerinde kent merkezine çöken sis nedeniyle görüş mesafesi oldukça düşerken işe gitmeye çalışan sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. 2 gündür etkili olan sisli havanın öğleden sonra yerini yağmura bırakması beklenirken görüş mesafesinin düştüğü sisli havalarda yaşanabilecek trafik kazalarına karşı başta motosiklet sürücüleri olmak üzere tüm sürücülerin hız limitlerine dikkat etmeleri uyarılarında bulunuldu.