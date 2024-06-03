Manisa'da su yetersizliği sorunu çözülüyor - Son Dakika
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Manisa'da su yetersizliği sorunu çözülüyor

Manisa\'da su yetersizliği sorunu çözülüyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Çarıkmahmutlu Mahallesi'nde yaşanan su yetersizliği sorunu nedeniyle sondaj çalışması yaptı. MASKİ, su yetersizliği sorunu yaşanan mahalleye yeni bir su kaynağı kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

03.06.2024 09:56  Güncelleme: 09:58
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(MANİSA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Çarıkmahmutlu Mahallesi'nde yaşanan su yetersizliği sorunu nedeniyle sondaj çalışması yaptı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan susuzluk problemine rağmen il geneline yeterli, verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda su yetersizliği sorunu yaşanan Kula ilçesinin Çarıkmahmutlu Mahallesi'ne yeni bir su kaynağı kazandırmak amacıyla İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yer tespit çalışması yapıldı. Tespit edilen noktada çalışmalar başladı. Delgi işlemlerinin kısa sürede tamamlanmasından sonra deneme pompası atıldı. Kuyudan alınan su numunesi teste gönderildi. Test olumlu sonuçlandığı takdirde hat bağlantı çalışmalarına başlanacak.

"Çok su sıkıntısı çektik"

Çarıkmahmutlu Mahallesi sakini İsa Yılmaz, "Daha önceleri çok su sıkıntısı çektik. Hayvanlarımız susuz kalıyordu. Bizler de çok su sorunu yaşadık. Mahallemize suyumuz geldi, suyumuz harıl harıl akıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ferdi Zeyrek'ten Allah razı olsun" dedi.

"Suyumuz çok güzel çıktı"

Bir diğer mahalle sakini İdris Yılmaz ise "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ferdi Zeyrek sayesinde mahallemize su kaynağı kazandırıldı. Su sıkıntısı yaşıyorduk. Allah ondan razı olsun. Suyumuz çok güzel çıktı. Ferdi Başkan'ımız başta olmak üzere emek veren herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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