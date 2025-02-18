Manisa'da 'Tek Dam' Projesi ile Süt Üretiminde Verimlilik Artacak

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiği "Tek Dam" projesini üreticilere tanıtmaya devam ediyor. Proje, süt hayvanı yetiştiriciliğinde verimliliği artırmayı, üreticilerin yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve bölgesel üretimin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölmarmara, Salihli ve Sarıgöl ilçelerinin ardından Alaşehir'in Uluderbent Mahallesi'nde düzenlenen toplantılarda, üreticilerin yaşadığı sorunlar, artan yem fiyatları ve düşük süt fiyatlarından kaynaklanan maddi kayıplar gibi zorluklar ele alındı. Ayrıca, "Tek Dam" projesinin detayları paylaşılarak öneriler değerlendirildi.

Uluderbent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, meclis üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Yercan, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, kooperatif üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve hayvan yetiştiricileri katıldı.

Prof. Dr. Yusuf Kurucu, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınmayı desteklemek için "Tek Dam" projesini hayata geçirdiklerini belirterek, "Amacımız, süt üreticilerimizi bir araya getirerek daha hijyenik, verimli ve sürdürülebilir bir üretim sağlamak. Bu proje ile üreticilerimiz kooperatifleşme ve eğitim desteği alarak gelirlerini artıracak, tüketicilere daha kaliteli süt ve süt ürünleri sunulacak. Ayrıca, bir araya gelerek, yüksek yem maliyetleri ve düşük süt fiyatları gibi sorunlara ortak çözümler üreteceğiz" dedi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise "Bu proje, üreticilerimizin daha sağlıklı ve modern koşullarda üretim yapmasını sağlayacak önemli bir adım. Alaşehir olarak bu dönüşümü destekliyor, üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'e bu değerli proje için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Projenin amacı

"Tek Dam" projesi kapsamında süt hayvanı yetiştiricilerinin bir araya gelerek kontrollü üretim yapmaları ve hayvancılık süreçlerinde karşılaşılan zorluklara çözüm bulunması hedefleniyor. Ayrıca, kooperatifleşme ve eğitim desteğiyle üreticilerin gelirlerinin artırılması ve ekonomiye katkı sağlanması planlanıyor. Projenin bir diğer amacını ise evlerin altında sağlıksız ortamlarda yapılan hayvan yetiştiriciliğinin önüne geçmek, hijyen koşullarını sağlamak ve tüketicilere ari işletme süt kalitesinde süt ve süt ürünleri sunmak oluşturuyor.