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Manisa'da trafik kazalarında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında toplamda 6 kişi yaralandı. Alaşehir'de bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralanırken, Sarıgöl'de bir otomobilin bağa devrilmesi sonucu ise 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Manisa\'da trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
16.12.2023 - 11:53,
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Manisa'nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerindeki trafik kazalarında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alaşehir'de Denizli yönüne giden H.A'nın (47) kullandığı yabancı plakalı otomobil, Mundarcı mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki bağa devrildi.

Araçta sıkışan sürücü ile kardeşi Y.A, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sarıgöl'de ise Dindarlı Mahallesi'nde M.A.A'nın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bağa devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 3 kişi, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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Alaşehir, Denizli, Sarıgöl, Manisa, Son Dakika

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