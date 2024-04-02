Manisa'nın Salihli ilçesinde, dün meydana gelen kazada ölen sürücü Nadi Çekin ile eşi Alime Çekin'in cenazesi, Saruhanlı ilçesinde defnedildi.
Yakınları tarafından morgdan teslim alınan Çekin çiftinin cenazesi, Kayışlar Mahallesi'ne getirildi.
Çift için mahalle camisinde öğle vakti cenaze namazı kılındı.
Cenazeye katılan, aynı kazada eşi Halime Yıldız Çekin ve 3 yaşındaki oğlu Ardes Aras Çekin'i kaybeden, Nadi Çekin'in yeğeni Yunus Çekin'in gözyaşlarına hakim olamadığı, ayakta durmakta zorlandığı gözlendi.
Cenazeler, mahalle mezarlığında defnedildi.
Oy kullanmak için Saruhanlı'ya gitmişler
Kazada ölen Halime Yıldız Çekin'in Uşak'ın Eşme ilçesindeki devlet hastanesinde hemşire olduğu, Nadi ve Alime Çekin'in 3 yaşındaki Ardes Aras'a bakıcılık yaptığı, yerel seçimlerde oy kullanmak üzere Eşme'den Saruhanlı'ya geldikleri ve dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.
Yunus Çekin'in ise Manisa ve Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı Saruhanlı hizmet biriminde çalıştığı için Saruhanlı'da yaşadığı belirtildi.
Halime Yıldız Çekin ve oğlu Ardes Aras Çekin'in cenazesi aynı camide ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Kaza
Manisa'nın Salihli ilçesinde, dün Nadi Çekin (68) yönetimindeki 45 AFN 092 plakalı hafif ticari araç, İzmir- Ankara E96 kara yolu Mersinli Mahallesi mevkisinde, M.A'nın (25) kullandığı 63 M 3704 plakalı sabun yüklü tıra arkadan çarpmış, sürücü Çekin ile araçtaki Alime Çekin (65) ve Halime Yıldız Çekin (30) olay yerinde, ağır yaralanan 3 yaşındaki Ardes Aras Çekin ise hastanede yaşamını yitirmişti.
Son Dakika › Güncel › Salihli'de kaza sonucu hayatını kaybeden çift Saruhanlı'da defnedildi - Son Dakika
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