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Manisa'da traktör kazası: Lise öğrencisi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da traktör kazası: Lise öğrencisi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisi Hiva K., çarpan traktörün altında kalarak yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Hiva'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Manisa\'da traktör kazası: Lise öğrencisi yaralandı
26.12.2023 - 17:55,
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MANİSA'da yolun karşısına geçmek isterken çarpan traktörün altında kalan lise öğrencisi Hiva K. (16), yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Salihli ilçesi Taytan Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisi Hiva K.'ya, Ramazan B.'nin (49) kullandığı 43 VE 023 plakalı traktör çarptı. Traktörün altında kalan Hiva'nın yardımına, çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan ve vücudunda kırıklar oluşan Hiva'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen Hiva'nın traktörün altında kaldığı ve çevredekilerin kaza yerine doğru koştuğu görüldü.

Kaynak: DHA
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