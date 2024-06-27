Manisa'da traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Killik Mahallesi'ndeki üzüm bağında traktörle çalışan Mustafa Sert'ten (68) haber alamayan yakınları bağa gitti.
Sert'in devrilen traktörün altında kaldığını gören yakınları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Sert'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
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