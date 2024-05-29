Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Belirlenen 5 adresteki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 13 gram sentetik uyuşturucu, 2175 ectasy, 200 gram esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 349 bin lira ele geçirildi.
Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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