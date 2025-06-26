Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde otomobillerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi Çınar Sokak'ta devriye görevi yapan ekipler, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 102 sentetik ecza hapı ele geçirildi, araçtaki O.K. ve V.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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