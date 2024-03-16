Manisa\'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıgöl ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde şüphelendikleri 3 kişiyi durdurdu.
Yapılan üst aramasında 155 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.E.(29), C.Ö.(22) ve B.Y.(23) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
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Elazığ'da bir apartmanın dış kapısına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kurtarma operasyonu sırasında bir kadının 'Kediler esnektir, kendisi çıkar' yorumu dikkat çekti. İtfaiye personeli uyarılar üzerine işlerine odaklanırken, kendi yöntemleriyle kısa sürede kedi kurtarıldı. Operasyon sonrası sağlıklı bir şekilde kurtarılan kedi doğal ortamına bırakıldı.
Bayburt İl Müftülüğü koordinesinde eksiklikleri tamamlanan Diyanet Gençlik Merkezi, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Vali Eldivan, gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri böylesi mekanların önemine vurgu yaparken, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin de merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.
Sinema Genel Müdürü Birol Güven, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde dizilerin idari ve uygulayıcı yapımcıları ile bir araya geldi. Toplantıda, İstanbul'da dizi çekim süreçlerinde sahada yaşanan sorunlar ve çözüm yöntemleri ele alındı. Güven, dizi çekim ekiplerinin işini kolaylaştırmak ve şehrin gündelik hayatını etkilemeyecek çalışma yöntemleri üzerinde çalıştıklarını belirtti. İstanbul'un dünya çapında popüler olan dizilerin çekimlerine ev sahipliği yaptığını vurgulayan Güven, bu çalışmaların sinema filmlerinin yapım tasarımlarını yapanlarla da devam edeceğini ifade etti.
AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, 19 Mayıs ilçesinde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Kırcalı, burada partililerle bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde gösterdiği özverili çalışmaları ve yüksek başarı oranını vurguladı. Daha sonra 19 Mayıs Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Osman Topaloğlu ile tekstil atölyesi ve sanayi esnafını ziyaret etti. Ziyaretlere AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanı Fatih Seven de katıldı.
Erzurum'da dün başlayan kar yağışı bugün soğuk havaya dönüştü. Araçlar ve bahçeler karla kaplandı, kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi. Şenkaya ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Kars'ta da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, kent merkezi beyaza büründü. Sarıkamış ilçesinde ağaçlar, bitkiler ve araçlar karla kaplandı. Ardahan'da da kar yağışı devam ediyor.
İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Ramazan'ın ruhunu yılın her gününe yayarak ihtiyaç sahibi insanlara ve ailelere desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Dernek, sıcak yemek ve erzak dağıtımının yanı sıra; eğitim, sağlık ve barınma gibi alanlarda da destek sunmayı sürdürüyor. Toplumsal dayanışmanın ve paylaşmanın önemini vurgulayan dernek, birlikte hareket edildiğinde neler başarılabileceğini gösteriyor ve daha parlak bir gelecek inşa etmeyi hedefliyor.
Çatalca'da, İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, kamyonet ve otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Portekiz'in Benfica takımını sahasında konuk edecek. İlk maçta yenilen Yalıkavak, turu geçmek için galibiyet arayacak.
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