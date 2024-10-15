Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri, Şehzadeler İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adresteki şüpheliler M.Y. ve H.Ö'nün üzerinde ve çantalarında yapılan aramada 1500 sentetik ecza ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 300 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.