Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan İzmir'e otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Ekipler, tespit edilen otomobili Şehzadeler ilçesi girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 kilo 485 gram kokain bulundu.
Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü D.K. (36), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
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