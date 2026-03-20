Manisa'da vefat eden Kore gazisi Ali Yel son yolculuğuna uğurlandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.03.2026 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 95 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Ali Yel'in cenazesi toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle dün vefat eden Yel'in Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından Turgutlu Merkez Pazar Camisi'ne getirildi.

Yel için camide öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene gazinin yakınlarının yanı sıra Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın, Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Ali Yel'in Turgutlu'da yaşayan son Kore gazisi olduğunu ifade eden Kaymakam Kapankaya "Bu bayramda sevinçle hüznü aynı anda yaşıyoruz. Son Kore gazimizi kaybettik. Ali Yel büyüğümüze Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm gazilerimize uzun ve sağlıklı ömür diliyor, şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum." dedi.

Cenaze, namazın ardından Turgutlu Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 16:51:37. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.