Manisa'da 'Vetbüs' Projesi ile Sokak Hayvanlarına Mobil Hizmet - Son Dakika
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Manisa'da 'Vetbüs' Projesi ile Sokak Hayvanlarına Mobil Hizmet

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Vetbüs' projesi ile 25 bin altı nüfusa sahip ilçelerde sokak hayvanlarına kısırlaştırma, aşılama ve tedavi hizmetleri sunacak. Proje, STK'lar ve muhtarlarla iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

04.04.2025 12:11  Güncelleme: 12:44
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Vetbüs" projesiyle, bakımevi kurma zorunluluğu bulunmayan 25 bin altı nüfusa sahip ilçelerdeki sokak hayvanlarına mobil hizmet sunulacak. Belediye ekipleri, STK'lar ve muhtarlarla iş birliği yaparak kısırlaştırma, aşılama ve tedavi çalışmaları gerçekleştirecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin "Vetbüs" projesi hizmete başladı. Veteriner İşleri Dairesi tarafından yürütülen proje, 25 binden az nüfusa sahip ve yasal olarak bakımevi kurma zorunluluğu bulunmayan ilçelerdeki sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, tedavisi ve aşılanmasını sağlayacak.

Proje kapsamında STK'lar ve mahalle muhtarları ile iş birliği yapılarak randevu sistemi ile kısırlaştırma ve aşılama hizmetleri sunulacak. Merkeze uzak olan ve bakımevi kurma zorunluluğu bulunmayan ilçelerde de hizmet verecek Vetbüs'teki operasyon sonrası, ilçe belediyelerinin oluşturduğu doğal yaşam alanlarında hayvanların bakımına devam edilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Baş Veteriner Hekimi Faruk Alptekin, projeye ilişkin şunları kaydetti:

"Bakımevimize ulaşması güç olan hayvanlarımıza ulaşacağız"

"Merkezden uzak olup bakım evimize ulaşılması güç olan yerlerde, muhtarlarımızla ve STK'larımızla iş birliği içerisinde randevu sistemiyle hayvanların kısırlaştırma ve aşılama işlemini gerçekleştireceğiz. 25 bin nüfusun altındaki ilçelerimizde bakım evi yapma zorunluluğu yasal olarak olmadığı için Vetbüs ile buralara hizmet vereceğiz. Buralarda kısırlaştırma ve aşılama işlemini gerçekleştireceğiz. İlçelerimizden taleplerimiz doğal yaşam alanları oluşturarak operasyon sonrası ilçe belediyelerindeki doğal yaşam alanlarında bakılmaları için teslim edeceğiz. Yine buralara randevu usulü ile otobüsümüzü belli aralıklarla götüreceğiz. Bu şekilde kısırlaştırma seferberliği ilan ederek daha fazla hayvanın kısırlaştırılması sağlanacak. Hayvanların sağlığı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da 'Vetbüs' Projesi ile Sokak Hayvanlarına Mobil Hizmet - Son Dakika

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