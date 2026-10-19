Manisa dahil illerdeki kadın il başkanları YENİ Parti Kadın Kollarınca kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Manisa dahil illerdeki kadın il başkanları YENİ Parti Kadın Kollarınca kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa dahil illerdeki kadın il başkanları YENİ Parti Kadın Kollarınca kutlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti Kadın Kolları, Manisa, Amasya, Hakkari, Kastamonu, Sakarya ve Uşak il başkanlıklarına seçilen kadın başkanlar için tebrik mesajı yayımladı. Açıklamada, kadınların siyasette karar aldığı ve yönettiği bir Türkiye hedefiyle eşit temsil ve eşit söz hakkı vurgulandı.

(ANKARA) - YENİ Parti Kadın Kolları, Manisa, Amasya, Hakkari, Kastamonu, Sakarya ve Uşak il başkanlıkları için seçilen kadın başkanları tebrik ederek, "Kadınların liderliğiyle güçlenen örgütümüz, eşit temsil ve eşit söz hakkı mücadelemizin de en somut göstergelerinden biridir" açıklamasını yaptı.

YENİ Parti Kadın Kolları, partisinin çeşitli illerde göreve seçilen kadın il başkanları için tebrik mesajı yayımladı. Açıklamada, Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Amasya İl Başkanı Mediha Özlem İlger, Hakkari İl Başkanı Suzan Çakırbeyli, Kastamonu İl Başkanı Dilek İlke Karabacak, Sakarya İl Başkanı Selda Sezgin ve Uşak İl Başkanı Serap Ergün Bitgin kutlandı.

Paylaşımda "Başkanlarımızı yürekten kutluyoruz. Kadınların siyasette yalnızca temsil edildiği değil, karar aldığı, yönettiği ve geleceği şekillendirdiği bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Kadınların liderliğiyle güçlenen örgütümüz, eşit temsil ve eşit söz hakkı mücadelemizin de en somut göstergelerinden biridir. Kadınlar yönetimde, kadınlar karar mekanizmalarında, kadınlar hayatın her alanında" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA
Yeni PartiKastamonuPartilerPolitikaTürkiyeSakaryaHakkariAmasyaManisaGüncelKadınUşakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’a aylar sonra müjdeli haber Wilfried Singo geri döndü Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
Maç öncesi kan donduran olay 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü Maç öncesi kan donduran olay! 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü
Lille-Galatasaray maçı ertelenecek mi Fransa İçişleri Bakanı’ndan açıklama Lille-Galatasaray maçı ertelenecek mi? Fransa İçişleri Bakanı'ndan açıklama
A Milli Takım’ın başına geçecek olan Sergen Yalçın meğerse son programında şifreyi vermiş A Milli Takım'ın başına geçecek olan Sergen Yalçın meğerse son programında şifreyi vermiş
Sarıgül soruşturmasında 15 şüpheliye tutuklama talebi Sarıgül soruşturmasında 15 şüpheliye tutuklama talebi
22:46
UEFA’dan Galatasaray’ın erteleme talebine ret
UEFA'dan Galatasaray'ın erteleme talebine ret
22:21
Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı
Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı
22:02
Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı Aralarında Ömer Sarıgül de var
Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı! Aralarında Ömer Sarıgül de var
21:32
Gizli yazışmalar ifşa oldu Trump’ın Türk damadına soruşturma
Gizli yazışmalar ifşa oldu! Trump'ın Türk damadına soruşturma
20:47
Tanju Özcan mahkemede beraatini bu sözlerle istedi: Suya sabuna dokunmadan evdeki kedi gibi oturacağım
Tanju Özcan mahkemede beraatini bu sözlerle istedi: Suya sabuna dokunmadan evdeki kedi gibi oturacağım
19:44
Adana’da 16 yaşındaki çocuk iş yerinde başından vuruldu
Adana’da 16 yaşındaki çocuk iş yerinde başından vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 22:53:48. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa dahil illerdeki kadın il başkanları YENİ Parti Kadın Kollarınca kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei