Manisa\'daki 11 ölümlü tur otobüsü kazasında otobüs şoförü ve TIR şoförü tutuklandı

MANİSA'da 11 kişinin öldüğü kazadan önce tur otobüsünün, Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki dinlenme tesisinde mola verdiği anın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazadan 2 saat önce mola veren otobüsün yolcularının son anları, görüntülere yansıdı.

Kaza, 11 Ekim'de saat 11.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan aldığı yolcuları Denizli'deki kaplıcalara götürmek için yola çıkan 16 AED 124 plakalı tur otobüsünün şoförü Mehmet Ahular (63), Akhisar gişelerinden çıkmak üzere gireceği sapağı kaçırınca durdu ve geri manevra yaptı. Bu sırada arkadan gelen Hasan Karakaya'nın (64) kullandığı kereste yüklü 78 YE 166 plakalı TIR, otobüse çarptı. Her iki aracın refüje devrildiği kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cansız bedenleri ise morga götürüldü.

KAZA KAMERADA

Bu arada kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; sapağı kaçıran otobüsün şoförünün geri manevra yaptığı, bu sırada arkadan gelen TIR'ın otobüse çarptığı ve iki aracın devrildiği anlar yer aldı.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından ölenlerin cenazeleri, ailelerine teslim edildi. 10 kişi Bursa'da toprağa verilirken, 1 kişinin cenazesi ise Konya'ya gönderildi.

2 ŞOFÖR TUTUKLANDI

Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında tur otobüsünün şoförü Mehmet Ahular, yedek şoförü Metin Y. (62) ve TIR şoförü Hasan Karakaya, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Akhisar Adliyesi'ne sevk edilen 3 kişiden otobüs şoförü Mehmet Ahular ile TIR şoförü Hasan Karakaya, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Otobüsün yedek şoförü Metin Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SUSURLUK'TA ŞOFÖR DEĞİŞTİRDİLER

Otobüsü Bursa'dan Balıkesir'in Susurluk ilçesine kadar Metin Y.'nin kullandığı, Susurluk'ta ise tutuklanan Mehmet Ahular'ın direksiyona geçtiği öğrenildi. Tur otobüsünün Susurluk'taki bir dinlenme tesisinde verdiği mola anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

KAHVALTI YAPTILAR

Güvenlik kamerası görüntülerinde; Bandırma Caddesi üzerinde bulunan bir dinlenme tesisine saat 08.47'de yolcuları bırakan 16 AED 124 plakalı otobüsün benzinliğe park edildiği öğrenildi. Saat 08.4"de kahvaltı yapmak için dinlenme tesisine giren yolcuların kazadan önceki son görüntüleri kameraya yansıdı. Yolcular kahvaltı yaparken, otobüsün sürücü tarafından saat 08.52'de dinlenme tesisinin önüne getirildiği, şoförün otobüsten inip, bekleyen 2 yolcunun yanına giderek bir süre sohbet ettiği görüldü. Daha sonra dinlenme tesisine giren sürücünün, saat 09.22'de otobüse binip, aracı harekete hazır hale getirdiği, kahvaltı yapan yolcuların dinlenme tesisinden gruplar halinde çıkarak otobüse bindiği anlar görüntülere yansıdı. Tüm yolcuların binmesinin ardından otobüsün kazadan 1,5 saat önce, saat 09.31'de hareket ettiği görüldü.