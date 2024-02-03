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Manisa'daki geri dönüşüm tesisleri kapatılarak atıkların bertarafı için çalışma başlatıldı - Son Dakika
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Manisa'daki geri dönüşüm tesisleri kapatılarak atıkların bertarafı için çalışma başlatıldı

Manisa\'daki geri dönüşüm tesisleri kapatılarak atıkların bertarafı için çalışma başlatıldı

Manisa'daki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangınlar sonrası geri dönüşüm tesislerinde çalışma başlatıldı. Valilik koordinesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve kolluk birimleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, yangın sonrası oluşan atıkların lisanslı firmalara gönderilmesi planlanıyor. Ayrıca, iki ayrı parselde yer alan üç geri dönüşüm tesisi faaliyetleri durduruldu ve bu tesislerdeki atıkların da lisanslı firmalara gönderileceği belirtildi.

03.02.2024 09:43
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Manisa'daki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde birkaç ay içinde çıkan yangınlarla gündeme gelen geri dönüşüm tesisleri kapatılarak atıkların bertarafı için çalışma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Yunusemre sınırları içerisinde geri dönüşüm tesislerinde meydana gelen yangınlar sonrası bahsi geçen tesislerde Valilik koordinesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve kolluk birimleri tarafından çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 9 Eylül 2023'deki yangın sonrası oluşan atıkların 75 gün içerisinde lisanslı firmalara gönderilmesi planlanırken 8 Ocak 2024'de meydana gelen yangın sonrası aynı adreste ve iki ayrı parselde yer alan üç geri dönüşüm tesisinin faaliyetleri durduruldu.

Bu tesislerdeki atıkların ise 29 Şubat'a kadar lisanslı firmalara gönderileceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Organize Sanayi Bölgesi, İklim Değişikliği, Yunusemre, Manisa, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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