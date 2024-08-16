Manisa'daki Orman Yangını 3. Gününde; 2 Mahalle Tahliye Edildi - Son Dakika
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Manisa'daki Orman Yangını 3. Gününde; 2 Mahalle Tahliye Edildi

Manisa\'daki Orman Yangını 3. Gününde; 2 Mahalle Tahliye Edildi

Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangını 3. gününde devam ediyor. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek Salihli'nin Kale ve Kemer mahallelerine kadar ulaştı. Bazı yazlık evler zarar gördü ve iki mahalle tahliye edildi. Salihli'de 1, Gölmarmara'da ise 2 mahalle daha tahliye edilecek.

16.08.2024 21:40
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MANİSA'DAKİ ORMAN YANGINI 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE; 2 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ (5)

BAZI YAZLIK EVLER ZARAR GÖRDÜ, İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan ve 3 gündür devam eden orman yangına müdahale havadan ve karadan sürüyor. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek Salihli'nin kırsal Kale ve Kemer mahallelerine kadar ulaştı. Her iki mahalledeki yazlık olarak kullanılan bazı evler zarar gördü. Kale ve Kemer mahalleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Mahallede yaşayan vatandaşlar, eşyalarını ve hayvanlarını güvenli bölgeye taşıdı.

SALİHLİ'DE 1, GÖLMARMARA'DA İSE 2 MAHALLE TAHLİYE EDİLECEK

Öte yandan Salihli'nin Kurttutan ile Gölmarmara'nın Yunuslar ve Çamköy mahallelerinin de tedbir amacıyla boşaltılacağı bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Manisa'daki Orman Yangını 3. Gününde; 2 Mahalle Tahliye Edildi - Son Dakika

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