Manisa\'daki Orman Yangını 3. Gününde; 2 Mahalle Tahliye Edildi

Güncel

MANİSA'DAKİ ORMAN YANGINI 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE; 2 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ (5)

BAZI YAZLIK EVLER ZARAR GÖRDÜ, İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan ve 3 gündür devam eden orman yangına müdahale havadan ve karadan sürüyor. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek Salihli'nin kırsal Kale ve Kemer mahallelerine kadar ulaştı. Her iki mahalledeki yazlık olarak kullanılan bazı evler zarar gördü. Kale ve Kemer mahalleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Mahallede yaşayan vatandaşlar, eşyalarını ve hayvanlarını güvenli bölgeye taşıdı.

SALİHLİ'DE 1, GÖLMARMARA'DA İSE 2 MAHALLE TAHLİYE EDİLECEK

Öte yandan Salihli'nin Kurttutan ile Gölmarmara'nın Yunuslar ve Çamköy mahallelerinin de tedbir amacıyla boşaltılacağı bildirildi.