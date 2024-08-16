Manisa'daki yangında mahalledeki tüm evler yandı - Son Dakika
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Manisa'daki yangında mahalledeki tüm evler yandı

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Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde çıkan orman yangını sonucunda Karayakup ve Yeniköy mahalleleri tahliye edildi. Yangının geliş yönüne Karayakup Mahallesi'nin boşaltılması can kaybını önledi. Mahalledeki tüm evler kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ederken, hasar tespit çalışmaları yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılacak.

16.08.2024 11:43
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MAHALLEDEKİ TÜM EVLER YANDI

Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde önceki gün çıkan orman yangınında, dün, 40 kişinin yaşadığı 20 hanelik kırsal Karayakup ile 57 hanelik Yeniköy mahalleleri tahliye edildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekiplerinin yangının geliş yönüne Karayakup Mahallesi'ni boşaltmasının olası bir can kaybının önüne geçti. Alevlerin girdiği mahallede cami dahil tüm evler yanarak, kullanılamaz hale geldi. Jandarma, duman yoğunluğu nedeniyle sivil giriş çıkışlara yasakladığı mahallenin girişinde nöbet tutuyor. Ayrıca mahallede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Hasar tespit çalışmalarının ise yangının kontrol altına alınması ardından gerçekleştirileceği bildirildi.

Karayakup Mahallesi'ndeki evleri yanan Yakup-Sevinç çifti, üzgün olduklarını belirtti.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

Manisa\'daki yangında mahalledeki tüm evler yandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Manisa'daki yangında mahalledeki tüm evler yandı - Son Dakika

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