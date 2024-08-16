Manisa\'daki yangında mahalledeki tüm evler yandı

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MAHALLEDEKİ TÜM EVLER YANDI

Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde önceki gün çıkan orman yangınında, dün, 40 kişinin yaşadığı 20 hanelik kırsal Karayakup ile 57 hanelik Yeniköy mahalleleri tahliye edildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekiplerinin yangının geliş yönüne Karayakup Mahallesi'ni boşaltmasının olası bir can kaybının önüne geçti. Alevlerin girdiği mahallede cami dahil tüm evler yanarak, kullanılamaz hale geldi. Jandarma, duman yoğunluğu nedeniyle sivil giriş çıkışlara yasakladığı mahallenin girişinde nöbet tutuyor. Ayrıca mahallede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Hasar tespit çalışmalarının ise yangının kontrol altına alınması ardından gerçekleştirileceği bildirildi.

Karayakup Mahallesi'ndeki evleri yanan Yakup-Sevinç çifti, üzgün olduklarını belirtti.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,