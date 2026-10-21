Manisa Gördes'te baba-oğul cinayetinde gözaltına alınan zanlı hakimlikçe tutuklandı

Manisa'nın Gördes ilçesinde tartıştığı baba ile oğlunu av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Balıklı Mahallesi'ndeki kavganın ardından gözaltına alınan İ.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen İ.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Balıklı Mahallesi'nde dün İ.B. ile Arif Bulut ve oğlu Hasan Hüseyin Bulut arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.B. av tüfeğiyle baba ve oğluna ateş etmişti, baba-oğul olay yerinde ölmüştü.