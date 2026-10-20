Manisa Gördes'te bir kişi tartıştığı baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Manisa Gördes'te bir kişi tartıştığı baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Gördes'te Balıklı Mahallesi'nde bir kişi, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine av tüfeğiyle baba ve oğlunu öldürdü. Jandarma, olay yerinde hayatını kaybeden ikilinin ardından şüpheliyi ikametinde suç aleti av tüfeğiyle gözaltına aldı.
Manisa'nın Gördes ilçesinde bir kişi tartıştığı baba ile oğlunu av tüfeğiyle öldürdü.
Balıklı Mahallesi'nde İ.B. ile Arif Bulut (54) ve oğlu Hasan Hüseyin Bulut (25) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.B, av tüfeğiyle baba ve oğluna ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Arif Bulut ve oğlu Hasan Hüseyin Bulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri, şüpheli İ.B'yi ikametinde suç aleti av tüfeğiyle birlikte gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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