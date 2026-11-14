Manisa İl Başkanlığı YENİ Parti kurultayında Özel\'e destek pankartı açtı

(ANKARA) - YENİ Parti'nin 1'inci Olağan Kurultayı'nda Manisa İl Başkanlığı, üzerinde "Şartlar ne olursa olsun, Spil Dağı gibi Genel Başkanımızın arkasındayız" yazılı pankart açtı. Pankartta Özgür Özel, tutuklu İl Başkanı İlksen Özalper ile vefat eden Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay'ın fotoğrafları yer aldı.

YENİ Parti'nin "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla Ankara Arena'da düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nda, YENİ Parti'nin kuruluş sürecine ilişkin video gösteriminin yapıldığı sırada Manisa İl Başkanlığı tarafından açılan destek pankartı dikkati çekti.

Pankartta Genel Başkan Özgür Özel, tutuklu Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile vefat eden Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay'ın fotoğrafları "Şartlar ne olursa olsun, Spil Dağı gibi Genel Başkanımızın arkasındayız" ifadeleriyle yer aldı.