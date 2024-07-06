Manisa Kula'da çıkan yangına havadan ve karadan müdahale

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Manisa'nın Kula ilçesinde, makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Hamidiye Mahallesi yakınlarındaki makilik ve ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler, sevk edildi.

Yangın söndürme uçağının da destek verdiği söndürme çalışmalarına çevre ilçelerden takviye ekipler de katıldı.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.