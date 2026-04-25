Manisa Mesir Macunu Festivali'nde Kültür ve Gastronomi Buluşması

(MANİSA)- Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen söyleşiye katılan oyuncular Erkan Can ve Güven Kıraç, Manisa'nın tarihine ve zengin mutfak kültürüne dikkat çekti.

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, bu yıl sanat ve kültür dolu oturumlara ev sahipliği yaptı. Utku Yılmaz'ın moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide, sinema dünyasının önemli isimleri Erkan Can ve Güven Kıraç, Manisa'nın gastronomik değerlerini ve kültürel mirasını vatandaşlarla paylaştı. Katılımın yoğun olduğu programda, kentin sadece tarımsal potansiyeliyle değil, sahip olduğu kültürle de ön planda olduğu ifade edildi.

Manisa'nın tarihi dokusuna hayranlık duyduklarını dile getiren Erkan Can ve Güven Kıraç, kentin her noktasının ayrı bir hikaye barındırdığını belirtti. Kentin turizm potansiyelinin uluslararası boyutta tanıtılması gerektiğini vurgulayan sanatçılar, Manisa'nın kültürel mirasını daha yakından keşfetmek adına özel bir çalışma yürüteceklerini kaydetti.

"Manisa'yı bir bütün olarak turizm rotasına dahil etmek temel önceliğimiz"

Söyleşiye katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Büyükşehir Belediyesi'nin turizm ve yerel kalkınma projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kula-Salihli UNESCO Jeoparkı, Sardes Antik Kenti ve Spil Dağı Milli Parkı gibi destinasyonların önemine değinen Deste, "Kırsal kalkınmayı desteklemek adına kadın kooperatiflerimize sunduğumuz imkanlar ve halk mandıralarımızla yerel üretimi güçlendirmeye devam ediyoruz. Manisa'yı bir bütün olarak turizm rotasına dahil etmek temel önceliğimizdir" diye konuştu.

Mesirin şifalı bitkileri masaya yatırıldı

Festivalin gastronomi ayağında gün boyu süren oturumlarda, sağlıklı beslenme ve geleneksel mutfak kültürü ele alındı. "Yeni Gastronomi Akımı: Hızlı Tüketimden Sağlıklı ve Geleneksel Lezzetlere Dönüş" başlığı altında, moderatörlüğünü Simay Güvercin'in yaptığı; Dilek Yetkiner, Handan Kaygusuzer ve Sercan Çam'ın konuk olduğu söyleşide yerel mutfakların sürdürülebilirliği tartışıldı. Deniz Sarıhanlıoğlu moderatörlüğündeki Taylan Kümeli ve Yeşim Halıcı Tan'ın konuk olduğu "41 Bitkinin Bugünkü Karşılığı" başlıklı panelde ise mesir macununda yer alan şifalı bitkilerin beslenme alışkanlıklarındaki yeri bilimsel bir perspektifle değerlendirildi.