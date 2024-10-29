Manisa'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Manisa\'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Manisa'nın ilçelerinde tören düzenlendi.

29.10.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Manisa'nın ilçelerinde tören düzenlendi.

Salihli'de, Kaymakam Ali Güldoğan'ın Kaymakamlıkta tebrikleri kabulüyle başlayan kutlamalar Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nda devam etti.

Kaymakam Güldoğan, Garnizon Komutanı Ulaştırma Binbaşı Arif Yıldızhan Gökhan, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Kaymakam Güldoğan, konuşmasında, bayramı milletçe büyük bir gurur ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Öğrencilerin gösteriler sunduğu törende, düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Turgutlu

Turgutlu'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda gerçekleştirilen törende, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Garnizon Komutanı vekili Yarbay Sargın Gençer ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Kapankaya, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirler okundu, müzik dinletisi ve gösteriler sunuldu.

Program geçit töreni ile sona erdi.

Demirci

Demirci Kaymakamlığında Kaymakamı Yavuz Arslan, Garnizon Komutanı Binbaşı Hüseyin Cihan Korkmaz ve Belediye Başkanı Erkan Kara tebrikleri kabul etti.

Protokol üyeleri, tebriklerin kabulün ardından Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Stadına geçti.

Stadyumdaki törende çeşitli gösteriler sergilendi.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Sarıgöl

Sarıgöl 4 Eylül Stadyumu'ndaki törende de öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Şehit Esin Akay İlkokulu 4. sınıf öğrencileri gösterilerin sonunda Cumhuriyetin 101. yılı anısına barış ve kardeşlik güvercini uçurdu.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ve Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz'in de katıldığı program, geçit töreniyle sona erdi.

Alaşehir

Alaşehir Şehir Stadı'nda Kaymakam Alper Faruk Güngör, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Atilla Yeşiltepe, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu vatandaşların bayramını kutladı.

Şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterilerinin gerçekleştirildiği törende 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili düzenlenen kompozisyon, şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Törende lise öğrencileri arasında 400 metrelik Cumhuriyet Koşusu yapıldı.

Gösterilerin sonunda öğrencilerin oluşturduğu 101. Yıl Tablosu alkış aldı.

Kula

Kula 4 Eylül Şehitleri İlçe Stadyumu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir yaptı.

Kaymakam Özdemir'in konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okunup, gösteriler yapıldı.

Program, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesinin ardından geçit töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Yerel Haberler, Güncel, manisa, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 01:28:38. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.