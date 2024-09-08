Manisa\'nın Kurtuluşu 102. Yıldönümü Kutlandı

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Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Anıl Ceylan, törende bir konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve konuk Bayat Belediyesi Gençlik Spor Kulübünün dans gösterisi sunduğu törende, Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı komandoları da gösteri yaptı.

Tören, Spil Dağcılık Kulübü üyelerinin 30 Ağustos'ta başlattığı "Zafer Yürüyüşü" kapsamında taşıdıkları Türk bayraklarını, protokol üyelerine teslim etmesiyle sona erdi.

Töreni Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ve protokol üyeleri takip etti.