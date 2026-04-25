Manisa'nın Lezzetleri Ulupark'ta Buluştu

25.04.2026 17:55  Güncelleme: 18:27
(MANİSA)- Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında Ulupark Gastronomi Arenası'nda düzenlenen programda, 5 bin kişilik Manisa Bahar Pilavı pişirilerek, merhum Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anısına dağıtıldı.

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, kentin kültürel mirasını ve gastronomi zenginliğini vatandaşlarla buluşturdu. Festival etkinlikleri kapsamında Ulupark Gastronomi Arenası'nda "Dev Tencerede Manisa Bahar Pilavı" mutfak gösterisi gerçekleştirildi. Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da katıldı. Programın moderatörlüğünü Oyuncu Cenk Doğar yaparken, İzmir Aşçılar Derneği Onursal Başkanı Turgay Bucak ve fenomen Mehmet Eken de Başkan Dutlulu'ya sahnede eşlik etti. Başkan Dutlulu, festival alanında vatandaşlarla bir araya gelirken, hazırlanan Manisa Bahar Pilavı'nı kardı. Başkan Dutlulu ayrıca, Mesir Macunu Festivali'nin simgesel lezzetlerinden ilhamla hazırlanan Mesir baharatlı pilav da pişirdi.

Ferdi Zeyrek anısına Manisa Bahar Pilavı

Festival kapsamında düzenlenen "Dev Tencerede Manisa Bahar Pilavı" mutfak gösterisi, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in anısına gerçekleştirildi. Etkinlikte, Manisa Gastronomi Derneği, GastroMad-Magnesia Gastronomi ve Aşçılar Derneği, Gastrochef Manisa Gastronomi Derneği ve Manisa Lokantacılar Odası şefleri de yer aldı.

"Manisa'ya bir renk kattığımızı düşünüyorum"

Gastronomik açıdan Manisa'nın ülkenin önde gelen kentlerinden biri olduğunu ve tanıtılması için çalıştıklarını belirten Başkan Dutlulu, "Yemek yaptım, çok da güzel oldu. Bundan sonra artık sizlerin düşünceleri önemli. Bence şu ana kadar festival çok keyifli geçiyor. Vatandaşımız çok ilgi ve alaka gösteriyor. Umuyorum ki onlar da keyif alıyordur. Manisa'ya bir renk kattığımızı düşünüyorum. Seneye daha fazla misafir ağırlayarak, daha geniş alanlarda bir festival yapacağız. 2 gün daha açık. Tüm vatandaşlarımızı Ulupark'a bekliyoruz. Bugün yaptığımız Bahar Pilavını da merhum Başkanımız Ferdi Zeyrek'in anısına vatandaşlarımıza ikram ettik" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
