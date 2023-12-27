Manisa'nın sembol meydanı Kula Traverteniyle kaplandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi eski adı Manolya olan 15 Temmuz ve Demokrasi Meydanını 25 gün gibi kısa bir sürede baştan aşağıya yeniledi

Manisa'nın kurtuluş gününü sembol eden 8 havuzunun dış çevresinin daraltılmasıyla daha geniş bir alana kavuşan meydan vatandaşlardan da tam not aldı

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi eski adı Manolya olan 15 Temmuz ve Demokrasi Meydanını 25 gün gibi kısa bir sürede baştan aşağıya yeniledi. Manisa'nın kurtuluş gününü sembol eden 8 havuzunun dış çevresinin daraltılmasıyla daha geniş bir alana kavuşan meydan Kula traverten taşlarıyla kaplanırken, vatandaşlardan da tam not aldı.

Manisa'nın merkez ilçelerinden Şehzadeler'in sembol meydanlarından biri olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 gün gibi kısa bir sürede gece gündüz çalışılarak tamamlandı. Meydanın ortasında bulunan 180 metrekarelik 8 Havuzu dış çevresinin daraltılmasıyla 80 metrekareye indirilirken geniş bir alana kavuşan meydan Manisa'nın önemli ihraç kaynaklarından bir olan Kula Traverten taşlarıyla döşendi. Işık tüneli ve yeni ağaçlarla birlikte güzel bir görünüme kavuşan meydan, vatandaşlardan da tam not aldı. Ayrıca meydana çevreleyen demir korkulukların arasına yerleştirilen 8 rakamı da farklı renge boyanarak Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluş tarihi olan 8 Eylül tarihi ön plana çıkarılmış oldu.

Manisa'nın travertenleri cadde ve meydanları süslüyor

Meydana döşenen Kula Travertenlerinin tedarikçisi olan Cemar Mermer ve Traverten'in Genel Müdürü Yusuf Yalçın, "En büyük mutluluğumuz Manisa'nın caddeleri ve meydanlarında yenileme kararı alınan yerlerde bizim taşımızın kullanılıyor olmasından dolayı mutluyuz. Burada başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum. Bizim bu taşlarımızın işlenmesinde emeği geçen bütün fabrika arkadaşlarımızı da kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Gördüğüm kadarıyla Manisa halkı da çok beğendi. Güle güle kullansınlar. Bu tür çalışmaların devamını diliyorum." dedi.

"Yeni yıla yeni meydan"

Tamamlanarak açılışı yapılan 15 Temmuz Demokrasi Meydanında Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte incelemelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Meydanımız tamamlandı ve vatandaşlarımız çok memnun. Bir önceki havuzumuz toplam 180 metrekareydi. Dış çeperi 2 buçuk metre içeriye alarak 80 metrekareye düşürdük ve meydana 100 metrekare bir alan ilave olmuş oldu. Bu da vatandaşların kullanımı ve ferahlık açısından önemliydi. Başkanımız bize bu talimatı verdiğinde burası çarşının merkezi, insanların, trafiğin ve yaya trafiğinin çok sık olduğu esnafların fazla olduğu bir alan. Kimseyi mağdur etmeden hızlı bir şekilde yapacaksak yapalım yoksa insanları mağdur etmeyelim diye bize talimat verince, arkadaşlarla çalışma programını çıkardık ve burayı 20 günde açma hedefi koyduk. Yeni yıla yeni meydan sloganıyla başladık bu işe. Ekibimden ve müteahhit firmadan Allah razı olsun. Çok hummalı bir çalışma yapıldı. Biz ayın birinde burayı gece yarısı paravanlarla kapattık ve toplam 25 günde ki bu 25 günün 5-6 günü yoğun yağmurdan dolayı çalışma yapılamadı ve bugün 25'inci gününde meydanı açtık. İki vardiya halinde çalışma yapıldı. Esnafların dükkan önünü yaparken de 3. vardiya çalıştı. Gece 23.00'dan sabah 07'ye kadar çalışma yapıldı. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden, hızlı ve kaliteli bir şekilde, aydınlatılmasıyla peyzajıyla, taş döşemesiyle bir çalışma yapıldı. Burada kullanılan taş özellikle başkan beyin seçtiği Kula Traverteni. Yani Manisa'nın taşı, Manisa'ya özgü bir taş. Manisa'nın ocaklarından çıkan bir taş. Özellikle bunu kullandık havuzda ve yer döşemesinde. Çiçekleriyle aydınlatmasıyla güzel bir meydan oldu. Vatandaşların memnuniyetini de gördük. Bizim için önemli olan vatandaşın memnuniyeti. Onları da böyle mutlu görünce biz yaptığımız işin mutluluğuna varıyoruz, gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Rölyefler daha yakından görülebiliyor

Meydandaki havuzun üzerinde 22 sene önce yapılan ve Manisa'nın tarihini tasvir eden rölyeflerin sanatçısı olan 79 yaşındaki Cengiz Sevener, "Bu rölyefleri 22 sene önce yaptım. Manisa tarihini canlandırdım. MÖ 13. yüzyıldan başlayarak Magnetler tarafından kurulan Manisa tarihini, Atatürk'ün Manisa'ya gelişine kadar 21 tablo şeklinde canlandırdım. Su, yağmur, güne gibi dış etkenler bu eserleri bozuyor. 22 sene yine de korundu. Meydanı büyüttüler ve bu rölyefleri vatandaşların daha yakından görmelerini sağladılar. Yenileme çalışmasını yapanlara çok teşekkür ederim." dedi.

Meydanın yeni halini çok beğendiklerini ifade eden vatandaşlar ise özellikle yerlere döşenen traverten taşlarının Kula'dan getirilmesinin kendilerini daha da mutlu ettiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.