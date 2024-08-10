Manisa Salihli'de Ormanlık Alanda Çıkan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 7 su ikmal aracı, 1 dozer, 4 yer ekibi ile Manisa itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar sürüyor.
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