Manisa Salihli'de su kuyusundaki ceset 86 yaşındaki alzheimer hastasına ait çıktı - Son Dakika
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Manisa Salihli'de su kuyusundaki ceset 86 yaşındaki alzheimer hastasına ait çıktı

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Manisa Salihli\'de su kuyusundaki ceset 86 yaşındaki alzheimer hastasına ait çıktı
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Manisa Salihli'de su kuyusunda bulunan kadın cesedinin, dün akşamdan beri kendisinden haber alınamayan 86 yaşındaki alzheimer hastasına ait olduğu belirlendi. İtfaiye ekipleri cansız bedeni 5 metre derinliğindeki kuyudan çıkardı; jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Hatice Aydın'ın (86) cansız bedeni su kuyusunda bulundu.

Salihli'nin Gökeyüp Mahallesi'nde, saat 16.00 sıralarında, bir su kuyusunda kadın cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, 5 metre derinliğindeki kuyudaki cansız bedenin, dünden beri kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Hatice Aydın'a ait olduğu belirlendi. Aydın'ın cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Manisa Salihli'de su kuyusundaki ceset 86 yaşındaki alzheimer hastasına ait çıktı - Son Dakika
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