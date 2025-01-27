Manisa Şehir Tiyatrosu Şubat Ayında Zengin Bir Program Sunuyor - Son Dakika
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Manisa Şehir Tiyatrosu Şubat Ayında Zengin Bir Program Sunuyor

Manisa Şehir Tiyatrosu Şubat Ayında Zengin Bir Program Sunuyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, şubat ayında çocuklar ve yetişkinler için çeşitli tiyatro oyunları sahneleyecek. Minik sanatseverler, 'Bay Patinin Mutfağı' ve 'Soytarıtılar Okulu' ile eğlenirken, yetişkinler 'Biraz Daha Çikolata' ile duygusal bir deneyim yaşayacak.

27.01.2025 12:19  Güncelleme: 13:22
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından şubat ayı boyunca sahnelenecek oyunlar, sanatseverlere tiyatro dolu bir ay sunacak.  Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Salonu'nda sahnelenecek oyunlar, her yaştan izleyiciyi tiyatro ile buluşturmayı hedefliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, minik sanatseverler için şubat ayında eğlence dolu bir program sunuyor. Çocuklar, 1 Şubat'taki "Bay Patinin Mutfağı" adlı oyunla keyifli vakit geçirirken 7, 14 ve 21 Şubat'ta sahnelenecek "Bir Yaz Gecesi Rüyası" ile de hayallerin büyülü dünyasına adım atacak. Ayrıca, 8, 15 ve 21 Şubat tarihlerinde ise "Soytarıtılar Okulu" oyunuyla çocuklar hem eğlenecek hem de yeni şeyler öğrenecekler.

Yetişkinlere özel duygusal bir deneyim

28 Şubat'ta sahnelenecek "Biraz Daha Çikolata" oyunu ise hayata dair derin duygulara dokunan hikayesiyle yetişkin izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak. Kubilay Penbeklioğlu ve Emel Adıyaman'ın performansları, izleyenleri duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, ekim ayından itibaren sahneledikleri oyunlara büyük ilgi olduğunu belirterek, "Biletlerimiz satışa çıktığı anda tükeniyor ve bu bizi çok mutlu ediyor. Yetişkinlere yönelik Bir Yaz Gecesi Rüyası, Biraz Daha Çikolata; çocuklara yönelik Bay Patinin Mutfağı adlı oyunlarımızla her gün genişleyen bir oyun yelpazemiz var. Sırada ise Şubat ayında çocuklara yönelik Soytarılar Okulu adlı oyunumuz perde diyecek. Mart ayında prömiyerini yapacağımız yetişkin seyircilerimiz için Evcilik Oyunu adlı oyunumuzun prova süreci devam etmekte. Her geçen gün genişleyen oyun yelpazemiz ve salonu dolduran seyircilerimiz ile keyifli, sanat dolu bir sezon geçiriyoruz. Katkıları ve sonsuz desteği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mimar Ferdi Zeyrek'e çok teşekkür ediyorum. Sezonun başında söylemiştik bu daha fragman, bizi izlemeye devam edin" diye konuştu.

Sanatseverler, 'Biletinial.com' üzerinden temin ederek bu keyifli etkinliklerin bir parçası olabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa Şehir Tiyatrosu Şubat Ayında Zengin Bir Program Sunuyor - Son Dakika

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