(MANİSA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, 2026 yılı emlak vergisi ikinci taksit yatırma sürecinin 30 Kasım'da sona ereceğini söyledi.

Belediye Başkanı Şimşek, şu açıklamayı yaptı:

"Şehzadeler Belediyesi olarak 2026 yılı emlak vergilerinin 2. taksitlerinin tahsilatlarına devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve cezalı duruma düşmemeleri için veznelerimiz bu hafta sonu da 17.30'a kadar hizmet verecek. Tahsilat işlemlerimiz 30 Kasım'a kadar devam edecektir. Bu noktada ödeme yapmak isteyen vatandaşlarımız belediyemizin internet sitesi üzerinden online işlemlere girerek ödemelerini yapabilecekler. Bunun yanı sıra belediyemizin veznelerinden nakit ya da kredi kartı ile taksit ödemelerini yapabilecekler. Ayrıca dileyen vatandaşlarımız istediği şehirden herhangi bir Halk Bankası online veya banka veznelerinden yatırabilir."