Manisa Soma'da orman yangınına 8 uçak ve 12 helikopterle müdahale sürüyor

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Heciz ve Beyce mahalleleri yakınlarındaki İzmir- İstanbul otoyolu kenarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 12 helikopter, 26 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Cenkyeri Mahallesi'nde gün içinde çıkan diğer orman yangını ise ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.