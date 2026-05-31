Manisa Tarzanı, Mezarı Başında Anıldı

(MANİSA) - Manisa'yı yeşillendirmek için ömrünü doğaya adayan ve hafızalara "Manisa Tarzanı" olarak kazınan Ahmet Bedevi, vefatının 63'üncü yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Törene katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Burada yalnızca bir hemşehrimizi değil, bir ağaç için mücadele eden o büyük fikri de anıyoruz" dedi.

Manisa Çatal Asri Mezarlığı'nda gerçekleşen anma törenine, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Genel Sekreter Yardımcıları Ulaş Aydın ve Erk Kayabaş, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Mezarlıklar Dairesi Başkanı Yaşar Selcan, dağcılık ve doğa kulüplerinin üyeleri ile çok sayıda Manisalı doğasever katıldı. Ahmet Bedevi, dualarla anıldıktan sonra mezarına karanfiller bırakıldı. Törende, Manisa Tarzanı'nın çevre bilincine yaptığı katkılar ve doğaya olan sevgisi bir kez daha dile getirildi.

"MANİSA TARZANI'NIN FİKİRLERİ YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ölümünün üzerinden 63 yıl geçmesine rağmen Ahmet Bedevi'nin mirasının ve fikirlerinin canlılığını koruduğunu belirtti. Başkan Dutlulu, "Burada yalnızca Manisa'ya mal olmuş bir hemşehrimizi değil aynı zamanda bir fikri de anıyoruz. Bu bir ağaç için mücadele eden ve Manisa'yı yemyeşil bir kent haline getiren anlayışın hikayesidir. Biz, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi'yi anmayı çok önemli buluyoruz. Daha yeşil, daha yaşanabilir bir Manisa için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

ÇEVRE HAFTASI ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK

Anma programının sadece bir başlangıç olduğunu ve hafta boyunca Ahmet Bedevi'nin fikirlerini yaşatacaklarını ifade eden Başkan Besim Dutlulu, "Bir hafta boyunca Çevre Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutlayacağız. Toplantılar ve sergiler düzenleyecek, Gediz Nehri ile ilgili bir panel gerçekleştireceğiz. Amacımız, yeni nesillere Manisa'nın bugün 'Yeşil Manisa' olarak anılmasında Ahmet Bedevi'nin büyük emeği olduğunu aktarmaktır. Hepimiz Manisa için bir şeyler yapabilir, kentimizi daha da yeşillendirebiliriz. Bir belediye başkanı bunu planlama ve imar çalışmalarıyla yapar, bir vatandaş ise evinin bahçesini yeşillendirerek katkı sağlar. Bu konuda hepimizin duyarlı olması gerekiyor. Hafta boyunca yalnızca Ahmet Bedevi'nin hatırasını değil, fikirlerini de yaşatacak ve Manisa halkıyla paylaşacağız" diye konuştu.