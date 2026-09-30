Manisa Turgutlu\'da 3 şüpheli tutuklandı, 3 bin 312 içimlik peçete ele geçirildi

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, polisin operasyonunda, 3 bin 312 içimlik sentetik kannabinoid emdirilmiş peçete ile uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün, Turgutlu'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu sattıkları tespit edilen şüpheliler Ç.E.P. (25), A.B. (27) ve Y.G. (40) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 2 parça halinde toplam 3 bin 312 içimlik sentetik kannabinoid maddesi emdirilmiş peçete, 0,45 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 520 TL ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.