Manisa Turgutlu'da bıçaklı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı
Manisa Turgutlu'da iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü, olayda 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis olaya karışanları tespit etmek için soruşturma başlattı.
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı - sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı ve soplayı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan A.G., B.G., B.K., A.P., G.P., B.P. ve M.K. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Olaya karışan kişileri tespit etmek için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.
Kaynak: DHA
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