Manisa Turgutlu\'da bıçaklı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı - sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı ve soplayı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan A.G., B.G., B.K., A.P., G.P., B.P. ve M.K. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Olaya karışan kişileri tespit etmek için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.