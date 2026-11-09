Manisa Turgutlu'da kamyonla çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Manisa Turgutlu'da kamyonla çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Turgutlu\'da kamyonla çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki otomobil sürücüsü, kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesinde kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Burak Efe Şenyüz'ün (19) kullandığı 45 NU 015 plakalı otomobil, Ankara- İzmir kara yolu Derbent Mahallesi yakınlarında H.K. (54) idaresindeki 45 AZV 610 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Şenyüz, kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü H.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
JandarmaTurgutluManisaGüncelAnkaraİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki!
Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD’li tercümana asansörde kabusu yaşatmış Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD'li tercümana asansörde kabusu yaşatmış
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
Fenerbahçe’de Totti bombası Kulüpten jet yalanlama geldi Fenerbahçe'de Totti bombası! Kulüpten jet yalanlama geldi
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
15:40
Adana’da 4.6 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem
15:20
Polis, öğretmen, doktor 2027 memur zammında yeni tablo
Polis, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
14:54
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı Fark tam 12 puan
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fark tam 12 puan
14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni kaymakamlara uyarı: Hakkını veremeyecekseniz yanlış mesleği seçmişsiniz demektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kaymakamlara uyarı: Hakkını veremeyecekseniz yanlış mesleği seçmişsiniz demektir
14:27
Bir dönemin efsanesiydi Şimdilerde TikTok’ta slime yapıp para kazanıyor
Bir dönemin efsanesiydi! Şimdilerde TikTok'ta slime yapıp para kazanıyor
14:01
İzmir’deki fabrika patlamasında ölü sayısı 6’ya yükseldi, 8 kişi enkaz altında
İzmir'deki fabrika patlamasında ölü sayısı 6'ya yükseldi, 8 kişi enkaz altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 15:42:26. #.0.2#
SON DAKİKA: Manisa Turgutlu'da kamyonla çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android