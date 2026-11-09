Manisa Turgutlu\'da kamyonla çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa Turgutlu'da kamyonla çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki otomobil sürücüsü, kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesinde kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Burak Efe Şenyüz'ün (19) kullandığı 45 NU 015 plakalı otomobil, Ankara- İzmir kara yolu Derbent Mahallesi yakınlarında H.K. (54) idaresindeki 45 AZV 610 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Şenyüz, kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü H.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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