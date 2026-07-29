Manisa Valiliği'nden Yangın Uyarısı
Manisa Valiliği, yangın riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Yangın ihbarı için 112.
Manisa Valiliği, artan yangın riskine karşı vatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, özellikle kırsal alanlarda ve tarım arazilerinde yangına sebep olabilecek davranışlardan kaçınılması istendi.
Açıklamada, yangın riskinin en aza indirilmesi amacıyla kesinlikle ateş yakılmaması, tarımsal faaliyetlerde kıvılcım oluşturabilecek ekipmanların dikkatli kullanılması, tarlada, bağda, inşatlarda çalışanların yangına ilk müdahalede kullanılabilecek ekipmanları hazır bulundurması gerektiği belirtildi.
Duman veya yangın görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması çağrısı yapılan açıklamada, can ve mal güvenliği ile ormanların korunması için herkesin azami dikkat göstermesinin hayati önem taşıdığı aktarıldı.
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