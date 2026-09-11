Manisa Yunusemre\'de 137 konutluk kentsel dönüşüm projesinin temeli atıldı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 137 konutun yer alacağı Mutlu Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, TOKİ tarafından hayata geçirilecek projenin temel atma töreninde, şehirleri geleceğe hazırlarken önceliklerinin vatandaşların güvenli ve sağlıklı yaşam alanlarına kavuşması olduğunu söyledi.

Kentsel dönüşümü, şehirlerin mevcut yapısını iyileştiren ve geleceğe taşıyan stratejik bir şehircilik çalışması olarak ele aldıklarını belirten Özkan, Manisa'nın başta deprem olmak üzere karşı karşıya bulunduğu afet risklerinin farkında olduklarını ifade etti.

Risklerin doğru tespit edilmesi ve afet meydana gelmeden önce gerekli tedbirlerin alınmasının önemini vurgulayan Özkan, şöyle konuştu:

"Afet riski taşıyan alanların ve mevcut yapı stokunun tespit edilerek güvenli hale getirilmesi büyük önem taşıyor. Riskli alanların dönüşümüyle yalnızca bugünün sorunlarını çözmüyor, gelecekte yaşanabilecek afetlerin ortaya çıkarabileceği can ve mal kayıplarını da azaltıyoruz."

Özkan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının şehircilik politikalarının Manisa'da önemli dönüşümlerin önünü açtığını kaydetti.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur da Mutlu ve Lalapaşa mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm projesinin yerel seçimlerin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülemeyeceğinin açıklandığını söyledi.

Bunun üzerine hak sahipleri ve mahalle muhtarlarıyla görüştüklerini anlatan Baybatur, yaşanan mağduriyetin giderilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

Baybatur, Mutlu Mahallesi'nde 420 milyon lira değerindeki 137 konutun hak sahiplerine teslim edileceğini belirterek, "Aksamalar oldu ama sizin emrinizdeyiz. Elimizden ne geliyorsa yerine getireceğiz ve sizleri mutlu, huzurlu bir şekilde evlerinize tez zamanda kavuşturacağız." dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ise kentsel dönüşümün vatandaşların can güvenliğini önceleyen, mahalle kültürünü koruyan ve şehirleri daha dirençli, planlı ve yaşanabilir hale getiren bir şehircilik vizyonu olduğunu ifade etti.

Akkal, son sosyal konut hamlesi kapsamında Manisa'da yaklaşık 7 bin 500 sosyal konut planlandığını belirterek, çalışmaların yalnızca merkezle sınırlı olmadığını söyledi.

Mutlu Mahallesi Muhtarı İsmail Barmaksız da projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua edilerek kurban kesildi. Protokol üyelerinin düğmeye basmasının ardından temel için beton dökümüne başlandı.

Törene, Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.