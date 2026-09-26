Manisa Yunusemre'de muhtar Budak, Karaveliler ve 5 mahallede 130 kişiye yemek taşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa Yunusemre'de muhtar Budak, Karaveliler ve 5 mahallede 130 kişiye yemek taşıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Yunusemre\'de muhtar Budak, Karaveliler ve 5 mahallede 130 kişiye yemek taşıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da Karaveliler muhtarı Ramazan Budak, annesi ve mahalledeki yaşlılar için 2 yıl önce başlattığı yemek desteğini atıl okulu mutfağa çevirerek sürdürüyor. Budak, hayırseverlerin katkısıyla 130 yaşlı, engelli ve kimsesize Karaveliler ve 5 mahallede daha yemek ulaştırıyor.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesi Karaveliler Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Budak'ın (43), yemek yapmakta zorlanan annesi ve mahallede yalnız yaşayan yaşlılardan esinlenerek yaklaşık 2 yıl önce başlattığı ücretsiz yemek desteği, hayırseverlerin katkısıyla büyüdü. Kendi imkanlarıyla başladığı çalışmayı sürdüren Budak, hazırladığı yemekleri Karaveliler'in yanı sıra 5 mahallede daha yaşayan toplam 130 yaşlı, engelli ve kimsesize ulaştırıyor.

Yunusemre ilçesinin Yuntdağı eteklerinde bulunan 62 hane ve 170 nüfuslu Karaveliler Mahallesi'nin muhtarı, evli ve 3 çocuk babası Ramazan Budak, yaklaşık 2 yıl önce başta annesi Cennet Budak (76) olmak üzere mahallede yalnız yaşayan ve yemek yapmakta zorlanan yaşlılar için yemek hazırlamaya başladı. Yemek yaparken vücutlarının çeşitli yerlerini yakanların bulunması üzerine Budak, atıl durumdaki köy okulunu kendi imkanlarıyla mutfağa dönüştürdü. İlk dönemlerde yemek masraflarını kendi bütçesinden karşılayan Budak'a zamanla hayırseverler de destek vermeye başladı. Hayırseverlerin desteğiyle çalışmasını sürdüren Budak, bugün kendi mahallesi Karaveliler'in yanı sıra Davutlar, Müslih, Örencik, Pelitalan ve Kozaklar mahallelerinde yaşayan toplam 130 yaşlı, engelli ve kimsesize yemek ulaştırıyor. Dev kazanlarda hazırlanan yemekler, her gün saat 17.00 sıralarında paketleniyor. Hazırlanan yemekleri mahalle mahalle dolaşarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Budak, dağıtımı da kendisi yapıyor.

YEMEKLERİ HAZIRLAYIP DAĞITIYOR

Yemeklerin hazırlanmasından dağıtımına kadar sürecin büyük bölümünü kendisinin yürüttüğünü, eşi Elveda Budak'ın da temizlik ve paketleme işlerinde kendisine yardımcı olduğunu söyleyen Ramazan Budak, "Yemek yapmaya başlayalı 2 yıl oldu. Evde yaşlılar yemek yapamıyorlardı. Yemek yaparken vücutlarının çeşitli yerlerini yakıyorlardı. Bunun üzerine yemek yapmaya başladık. Allah'a şükür, 2 yıldan beri yemek dağıtıyoruz. İlk başlarda kendi imkanlarımızla kendi bütçemizle yaptık. Sonra hayırseverler yardım etmeye başladı. Şu anda 130 kişiye götürüyorum. 5 tane köye dağıtıyorum. Eşim de yardım ediyor. Yemekleri ben yapıyorum, doldurma ve temizlik işlerini eşim yapıyor" dedi.

Yaptığı çalışmanın kendisine mutluluk verdiğini ifade eden Budak, "Çok güzel bir duygu. Allah bize muhtarlık nasip etmiş. Bunu iyi değerlendirmek lazım" ifadelerini kullandı.

Muhtarın eşi Elveda Budak (46) ise eşine destek olduğunu belirtip, "Ben de eşime yardım ediyorum. Temizliğini ve paketlemesini yapıyorum. İyi bir duygu, mutluluk veriyor. Köylüler bize dua ediyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA
İnsan HaklarıYemek TarifiKaravelilerYunusemreManisaGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Abdurrezzak’ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek Abdurrezzak'ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek
Gaziantep’te ortaokulda velilerden turnike ve kaynak kitap parası istendiği iddiası Gaziantep'te ortaokulda velilerden turnike ve kaynak kitap parası istendiği iddiası
Fon krizi tartışmalarına Özgür Özel de katıldı “Asrın soygunu ile karşı karşıyayız“ Fon krizi tartışmalarına Özgür Özel de katıldı! "Asrın soygunu ile karşı karşıyayız"
Serenay söyledi, sevgilisi kayda aldı Mert Demir o anları paylaştı Serenay söyledi, sevgilisi kayda aldı! Mert Demir o anları paylaştı
Salah’ı kullanan uyanıklar şimdi yandı Salah'ı kullanan uyanıklar şimdi yandı
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Türkiye’de yüzlerce şubesi bulunan kahve zinciri satıldı Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan kahve zinciri satıldı
11:43
“Vanlı Kara Haydar“a ikinci soruşturma 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
11:39
3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu Fenerbahçe kasayı açıyor
3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu! Fenerbahçe kasayı açıyor
11:36
Fenerbahçe’de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
Fenerbahçe'de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
11:19
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender’in ölüm nedenini eşi açıkladı
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı
11:14
Fon soruşturmasında kritik hamle 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
Fon soruşturmasında kritik hamle! 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
10:07
İki çocuğun müstehcen görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı
İki çocuğun müstehcen görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı
10:07
Fenerbahçe’den transfer yasağıyla ilgili ilk açıklama İşte cezanın nedeni
Fenerbahçe'den transfer yasağıyla ilgili ilk açıklama! İşte cezanın nedeni
10:02
Bahçeli araya girdi Sarallar ve Şahinler barışıyor iddiası
Bahçeli araya girdi! Sarallar ve Şahinler barışıyor iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 11:54:40. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa Yunusemre'de muhtar Budak, Karaveliler ve 5 mahallede 130 kişiye yemek taşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei